Зокрема місцева влада закуповує пересувні котельні. Про це повідомив Віталій Кличко, розповідають на сайт КМДА.

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Як у столиці готуються до зимового періоду

"Наше завдання – щоб у киян було тепло і всі сервіси працювали ефективно. Ми вже усунули близько 2,5 тисячі пошкоджень трубопроводів, здійснили заходи для підвищення надійності роботи обладнання – технічну діагностику котлів, заміну окремого обладнання. Цього року, окрім планових ремонтних робіт, додалися роботи з відновлення зруйнованої чи пошкодженої інфраструктури", – зазначив Віталій Кличко.

Річ у тім, що внаслідок ворожих ракетних ударів минулої зими було серйозно пошкоджено близько 63 відсотків обладнання, необхідного для стабільного проходження осінньо-зимового періоду. Відтак, для усунення проблеми з місцевого бюджету цього року виділили понад 1 мільярд гривень.

Також, за словами Кличка, Київ продовжує закуповувати пересувні котельні та інші альтернативні джерела тепло- та електропостачання. Таким чином місто формує арсенал альтернативних джерел живлення на тих об’єктах, де дозволяє потужність.

Наприклад, понад дві третини котелень "Київтеплоенерго" забезпечило генераторами, тому в разі вимкнення світла вони продовжуватимуть працювати й давати тепло будинкам, що до них підключені,

– наголосив Віталій Кличко.

Мер столиці повідомив, що в Києві вже розробили алгоритм оперативного підключення альтернативних джерел для постачання тепла, щоб не було зволікань у разі надзвичайної ситуації. Відповідно до протоколу засідання Ради оборони міста, керівники теплопостачальних підприємств і організацій, незалежно від форм власності, повинні забезпечити готовність підключення систем теплопостачання в закладах охорони здоров’я та освіти, у закладах культури, фізичної культури й спорту. А також у соціально-медичних установах за заявками їхніх керівників.

"На столицю й Україну чекає ще одна складна зима. Бо ворог знову намагатиметься зруйнувати критичну інфраструктуру та залишити нас без світла, тепла та води. Місто готується. І готовими мають бути мешканці. Як і минулої зими, в кожній оселі повинен бути запас їжі, води, прилади електроживлення, теплий одяг. Комунальні служби столиці працюватимуть у посиленому режимі й робитимуть все можливе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними сервісами", – констатував Віталій Кличко.