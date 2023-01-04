Киев почетно признали лучшим городом мира в 2023 году
Источник:World's Best Cities
Киев стал почетно лучшим городом мира в 2023 году. Столицу назвали маяком мужества и стойкости.
Соответствующий рейтинг опубликовало агентство Resonance. Напомним, что ранее эксперты назвали самые дорогие города для жизни.
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Киев почетно признали лучшим городом мира
Так, эксперты обнародовали рейтинг "Топ 100 лучших городов мира 2023 для жизни, работы, инвестиций и путешествий". Первое место занял Лондон, а после него в список попали Париж, Нью-Йорк и другие.
Относительно Киева эксперты заявили, что столица Украины – маяк мужества и стойкости против российского агрессора.
Киев – крупный деловой центр Украины. Жилой фонд города представлен многоквартирными домами и современными жилыми комплексами. Транспортная инфраструктура – это развитая система метро и автобусы, троллейбусы и трамваи. Город богат достопримечательностями,
– написали о столице.
Символом Киева назвали Киево-Печерскую лавру. А главное достижение столицы – это дух, который не смогли сломать российские оккупанты.
"Мужественный украинский народ превратил российский план "Киев за три дня" в длительную и вовсе не победную войну для России", – отметили эксперты.
Постпред Украины Сергей Кислица отреагировал на это:
Киев признан лучшим городом мира в 2023 году. Я так тронут. Далее следует Лондон (люблю этот город и полон зависти), Париж и Нью-Йорк,
– написал он.
Киев занял второе место в рейтинге городов с самым грязным воздухом
Летом 2022 года Киев стал вторым городом в мире с самым грязным воздухом. Выше в рейтинге только столица Чили Сантьяго.
Плохой уровень загрязнения воздуха специалисты характеризовали как "нездоровый." Самый грязный воздух наблюдали на Оболони и Левом берегу.
Отметим, что в рейтинге самого грязного воздуха Киев обошел даже индийские города.