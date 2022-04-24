Киев укрепляется по всем направлениям в столицу

Соответствующие службы укрепляют столицу Украины, чтобы она была защищена, поскольку вероятность повторного штурма Киева высока. Также проводятся работы по восстановлению всей логистики города.

Об этом в прямом эфире телемарафона сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает 24 канал.

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По всем направлениям все укрепления совершенствуются, мы работаем практически ежедневно для того, чтобы столица была защищена. С другой стороны работаем, чтобы восстановить маршруты общественного транспорта, восстановить все логистические цепочки обеспечения города, чтобы жизнь в городе также была комфортной,

– рассказал Поворозник.

По его словам, в Киеве заработал метрополитен и почти весь электрический транспорт выехал на улицы. В частности, к работе вернулись многие магазины и объекты, которые занимаются обеспечением людей, живущих в городе.

Сейчас в столицу возвращаются многие жители, поскольку стремятся вернуться к своей привычной работе. В КГГА надеются, что будут открываться объекты бизнеса не только из сферы продаж или обслуживания.

Первый заместитель главы КГГА еще раз напомнил киевлянам, что война еще не закончилась, ракетные атаки продолжаются и спрогнозировать развитие событий сложно. Поворозник призвал людей, которые находятся в безопасных местах, воздержаться от возвращения в Киев.

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