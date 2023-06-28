"Как я привыкла к воздушным тревогам": репортаж грузинской журналистки из Киева

Украина отмечает основание Киева в последнее воскресенье мая – уже второй год подряд в условиях войны. В этот день Россия нанесла очередной массированный авиаудар по столице Украины. В результате один человек погиб, двое получили ранения. Нино Чичуа, журналистка грузинского новостного сайта Netgazeti, подготовила репортаж о жизни Киева в условиях постоянных воздушных тревог.

Прошел уже год с того момента, как Национальная опера Украины возобновила свою работу после вынужденного перерыва. Сначала она давала два спектакля в неделю, а по возвращении большинства участников труппы – три. Театр может вместить 1,3 тысячи зрителей, но в целях безопасности продается всего 450 билетов. Зрители переходят к укрытию в гардеробе театра, если во время представления объявлена воздушная тревога. После поступления сигнала об отбое воздушной тревоги спектакль продолжается, начиная с той части, где он был остановлен.

Обратите внимание Через мгновение до трагедии бурлила жизнь: что известно о жутком ракетном ударе по Краматорску.

Хотя иногда просто нет смысла продолжать спектакль – однажды сирены раздались всего за 3 минуты до конца "Травиаты".

"Кармен" в Национальной опере Украины / Фото Нино Чичуа

"В тот день Виолетта не умерла…", – вспоминает представитель Национальной оперы Украины Людмила Мовленко.

Полтора года назад, когда Россия сосредоточила около 100 тысяч военных на границе с Украиной и все указывало на неизбежность войны, мало кто мог представить, что россияне выйдут за пределы востока Украины и попытаются захватить Киев. Но именно это они и сделали. После неудачной попытки окружить столицу, российские войска вышли из Киевской и Черниговской областей, хотя до сих пор продолжают наносить авиаудары по Киеву. Украинские системы ПВО успешно противостоят российским ракетам и иранским беспилотникам. Так что Киев, хоть и с постоянными воздушными тревогами и комендантским часом, вернулся к нормальной жизни.

Сначала все было закрыто. Не работали ни кинотеатры, ни клубы… Когда угроза полномасштабного наступления на Киевскую область миновала, жизнь начала возвращаться. Вернулись заводы, учреждения, организации, ведь, как говорит наш президент, мы должны запустить работу экономики. Это очень важно. Несмотря на сложную ситуацию на Востоке Украины, мы должны делать все возможное здесь, чтобы улучшить ситуацию на передовой,

– говорит 21-летняя София из Киева.



Жизнь столицы во время войны / Фото Нино Чичуа



Мост Кличко, который в октябре атаковала Россия / Фото Нино Чичуа

Киевляне рассказывают, как изменилась их повседневная жизнь за последний год – они настолько привыкли к воздушным тревогам, что многие уже не бегут к укрытиям после вой сирены. Однако к ежедневной гибели невинных людей привыкнуть невозможно. Война укрепила украинцев, усилила любовь к жизни и родной стране. Они разорвали все отношения со своими русскими родственниками и говорят, что никогда им не простят.

Кристина Киселевайте, актриса и арт-менеджер:

Жизнь в Киеве замечательная. В первую очередь потому, что я жива. Я могу гулять в парке со своими друзьями, играть в театральных спектаклях… Теперь мы знаем цену жизни и каждый день проводим так, словно он последний. Война изменила мою повседневную жизнь – я не могу ничего планировать, поскольку не знаю, будет ли Россия бомбардировать наш город снова. Когда у меня есть важные дела, то игнорирую воздушные тревоги. Я доверяю своей интуиции. Моя мама и большинство друзей иногда спускаются к укрытию в метро ночью. Но ходить к укрытию каждый день, иногда трижды в день, очень тяжело. Мы просто хотим жить. Я хочу спать ночью. Это неправильно, но такова реальность. Я знаю, что Европа, другие страны устали от нашей войны, новостей об Украине и помощи… Мы тоже устали. Но это не значит, что война закончилась. И если каждый приложится к прекращению агрессии, наша победа наступит быстрее.

Анатолий Тарченко, киевлянин:

"Город больше не такой праздничный, как раньше. Все сдержанные… в разговорах, в отношениях… Это все – результат войны. Цены на продукты и лекарства постоянно растут. Но мы обеспечены всем необходимым. Абсолютно все заведения работают. Однако война уносит много жизней: гибнут дети, женщины, молодые ребята… В те дни, когда я прохожу возле мемориальной стелы нашим павшим защитникам, я не могу спать. Сколько людей погибли из-за какого-то зомбированного идиота, который сидит в Кремле... Наверное, мы сможем начать восстанавливать наши отношения с россиянами разве что через 3 – 4 поколения. Рана, которую этот идиот нанес украинскому народу, очень глубокая. Слава Богу, родственников в России у меня нет, но есть знакомые. Я разорвал с ними отношения, потому что они поддерживали Путина в его диких военных действиях. Что нам нужно от международного сообщества? – Оружие, оружие и еще раз оружие. А также лекарства и, если возможно, медпомощь и лечение наших военных современными медицинскими технологиями за рубежом. Об остальном Украина позаботится самостоятельно".

София, 21 год:

"Во-первых, нас изменила война – мы все неожиданно повзрослели за этот год. Мы узнали, что такое война. Мы почувствовали на себе, какие разрушения и беды она может принести. Мы стали более устойчивыми и уверенными в себе. Сначала я с семьей уехала из Киева, но мы не покинули страну. Позже я вернулась в Киев. Сначала мы очень боялись звуков сирен и ракет. Мы все еще боимся, но каким-то образом мы привыкли к этому [воздушным тревогам]. Прошел год – человек невольно привыкает ко всему... Говорить очень трудно, потому что воспоминания у всех разные. Каждый так или иначе связан с этой войной. Я не хочу иметь никаких отношений с россиянами. К сожалению, у меня есть родственники в России, с которыми мы разорвали все связи. Они не понимают никаких объяснений. Они живут в своем тесном мире. Пусть себе живут. Восстановить прежние отношения невозможно. Я не разделяю мнения, что россияне и украинцы являются братскими народами. Они ими не являются. Это разные народы с разной культурой. Примирение невозможно".

Саша, 35 лет:

"Я из Донецка. Война на Донбассе началась раньше (в 2014 году). Сначала я переехал в Одессу, а потом в Киев. Я также учился в Харькове. Я посетил много городов своей страны и люблю их все по-своему. Но Киев – особенный. До войны я его любил, но относился неправильно. Я был недовольным, мне нужно было больше. Теперь я осознал, насколько прекрасна наша страна. Какие сильные, добрые и сострадательные люди здесь живут. Все мы научились с новой силой любить Украину, свой город, родных и соотечественников. Жизнь усложнилась, однако и люди стали сильнее. Что касается настроения – оно хорошее, когда не падают ракеты и не гибнут люди. Дни, когда люди умирают, намного тяжелее. Ты сопереживаешь и страдаешь... Уже ничего не будет, как раньше. У многих людей больше не будет родных, не будет дома – места, куда можно вернуться".



Плакат в Киеве / Фото Нино Чичуа

На фоне культурных памятников, обложенных мешками с песком, сожжены российские танки – основное зрелище на улицах Киева. Надписи, граффити и плакаты на стенах призывают к окончанию войны и возвращению защитников. Большинство работ уличного искусства посвящено Мариуполю.

Все думали, что Киев падет в течение нескольких дней российского вторжения, но сопротивление украинцев продолжается уже почти 500 дней. Они продемонстрировали впечатляющие примеры самоорганизации. Например, фонд "Вернись живым" собрал более 7 миллиардов гривен на помощь ВСУ с 24 февраля 2022 года. И это лишь одна из сотен общественных организаций, собирающих пожертвования.

Благотворительные организации покупают дроны и технику для военных. Представитель фонда "Вернись живым" Максим Лиманский вспоминает, что турецкие производители беспилотников "Байрактар" были шокированы, когда благотворительные организации подали заявку на закупку беспилотников – они не могли понять, как общественная организация может покупать оружие для армии. Переговоры продолжались несколько месяцев до заключения соглашения.

Когда Благотворительный фонд Сергея Притулы собрал 15 миллионов долларов на покупку трех беспилотников "Байрактар", турецкая компания отдала их бесплатно. На сэкономленные средства был приобретен спутник ICEYE для Вооруженных сил Украины.

Однако внутренние пожертвования уменьшились – если в марте 2022 года фонд "Вернись живым" собрал 1 миллиард гривен, то сейчас – всего 300 тысяч гривен в месяц. Потому фонд планирует сместить фокус с обычных граждан на крупный бизнес.

Благотворительной платформе United 24, созданной по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, удалось собрать более 353 миллионов долларов США.

Любовь Шипович, представитель фонда Dignitas, считает, что эти средства и взносы от международных доноров не следует направлять сразу на восстановление страны. Для начала Украина должна выиграть войну, а для этого нужно мобилизовать больше ресурсов.



Киев в условиях войны / Фото Нино Чичуа

"Думаю, заявления украинского правительства о том, что мы выигрываем войну, полезны только для поднятия духа наших солдат. Но стоит посмотреть правде в глаза – у России больше мобилизационных ресурсов", – говорит Любовь.

Мы не можем проиграть эту войну,

– отмечает Максим Лиманский, представитель фонда "Вернись живым".

Жизнь Киева в условиях войны / Фото Нино Чичуа

Украинское общество уверено и едино в стремлении защищать суверенитет и европейское будущее страны и разорвать отношения с Кремлем. Осознание этого выросло еще выше, чем с начала войны в Донбассе с 2014 года.

Россия начала эту войну, но нашим выбором было ответить на борьбу. Мы не сможем остановить войну, если сдадимся. Если не будем сражаться, мы потеряем страну. И это касается не только государственности – это борьба за наших близких, за человеческую жизнь. Мы воюем против российской армии, но российская армия воюет не только против Вооруженных Сил Украины – она воюет против всей Украины,

– говорит Артем Денисов, директор Veteran Hub.

Автор: Нино Чичуа