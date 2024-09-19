Киев увеличивает помощь ВСУ еще на 600 миллионов гривен, – Кличко

Помощь военным от общины Киева будет увеличена еще более чем на полмиллиарда гривен. Соответствующее решение Киевсовет должен принять сегодня.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также Киевская община передала 1000 дронов 3 штурмовой бригаде на Харьковское направление, – Кличко

"Сегодня Киевсовет должен выделить еще 600 миллионов на увеличение помощи военным. Киев продолжает искать все возможности, чтобы помогать военным. И выделяя средства из бюджета города, и привлекая внебюджетные – как благотворительную помощь", – написал Виталий Кличко.

Также на сессии будет распределено еще почти полтысячи дронов для военных подразделений, отметил Кличко.

На передовую к бойцам отправятся еще 430 дронов Mavic различных типов. В частности: 70 БпЛА Mavic 112-й бригаде Территориальной обороны столицы, 160 таких дронов – 241-й бригаде Теробороны Киева, 90 дронов – 5 штурмовой бригаде, и 110 БПЛА Mavic – бригаде быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж",

– сообщил Кличко.

Мэр также отметил, что только в этом месяце защитники получили уже более 2000 дронов от громады Киева.

"Напомню, этом месяце мы уже передали защитникам от громады столицы более 1 тысячи дронов Mavic, которые я отвез на фронт военным четырех различных бригад. А вчера передали в Киеве от общины еще тысячу FPV-дронов бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в начале сентября мэр столицы посетил защитников на Харьковском направлении и передал им от громады Киева более тысячи дронов Mavic различных типов. Беспилотники получили, в частности, 112 и 241 бригады ТрО города Киева, 3 штурмовая бригада и 1 Президентская бригада оперативного назначения "Ураган" НГУ.