Киев, воздушная тревога – немедленно в укрытие

К вечеру 4 марта в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Предупредительные сирены стали звучать в столице в 22:15.

Сохраняйте спокойствие! Возьмите самые важные вещи и направляйтесь к ближайшему укрытию. Помогите добраться туда близким и соседям.

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Не покидайте укрытие, пока не услышите сигнал об отбое тревоги. Официальные ресурсы сообщат, когда выходить оттуда будет безопасно.

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