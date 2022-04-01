Киев все еще находится в опасности, – Пентагон

Несмотря на частичное отведение российских войск, Киев по-прежнему находится в опасности и авиаудары продолжаются.

"Отвод" российских войск

Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона. По его словам, в Министерстве обороны США не видят существенных изменений за последние 24 часа, массового отвода российских войск не было.

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Представитель Пентагона добавил, что частичная передислокация российских войск из Киева указывает на то, что российские военачальники понимают, что попытка взять столицу провалилась.

Мы по-прежнему наблюдаем проблемы сплоченности подразделений, проблемы с командованием и управлением и проблемы с грамотным руководством,

– отметили в Пентагоне.

Проблемы российских оккупантов

Представитель Минобороны США добавил, что боевой дух российских захватчиков низок. Кроме того, у оккупантов есть и другие проблемы в управлении войсками.

"Это войска, в которых нет унтерофицерского корпуса (категория младшего командного, начальствующего состава) как на Западе, поэтому в ней нет эффективного командования небольшими подразделениями и вы не увидите даже какой-либо инициативы на низовом уровне", – сказал представитель Пентагона.

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Ранее Министерство обороны США уже предупреждало, что хотя небольшое количество российских войск отошло от Киева за последние сутки, но Россия все еще может нанести удар по столице.