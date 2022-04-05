В Киев вскоре приедут Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель собираются посетить Киев.

Визит состоится уже на этой неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь Урсулы фон дер Ляйен.

К теме Если бы Макрон посетил Бучу, он бы не спал, – Фирсов объяснил, зачем Западу ехать на Киевщину

Что известно о приезде

Такой визит уже анонсировал президент Владимир Зеленский 5 апреля на пресс-марафоне.

В Киеве европейские чиновники должны встретиться с главой государства.

Приезд состоится перед акцией в поддержку Украины в Варшаве. Ее проведут в субботу.

Между тем, в США требуют дать Украине оружие: смотрите видео