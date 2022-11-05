Киев – в топе World Smart City Awards, город могут признать самым инновационным в мире, – Кличко

Столица Украины Киев попала в финал World Smart City Awards. Теперь город претендует на звание самого инновационного в мире.

Киев претендует на звание самого инновационного города мира

Киев вышел в финал самого престижного конкурса World Smart City Awards, и в случае победы может быть признан самым "умным" городом в мире. Об этом сообщил в фейсбуке мэр столицы Виталий Кличко.

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Киев попал в финалисты World Smart City Awards и претендует на звание самого "умного" города в мире. World Smart City Awards – одна из самых престижных премий в мире, отмечающих инновационные города и проекты. Впервые в истории украинский город претендует на главную награду,

– заявил Кличко.

Как отмечается на сайте конкурса, "в противостоянии военной агрессии России киевские власти демонстрируют, как цифровые технологии помогают городам оставаться устойчивыми. Сосредотачиваясь на общественной безопасности, системе мобильности и работая над переводом всех сервисов для горожан в онлайн-режим".

Кличко отметил, что в этом году World Smart City Awards получила заявки из более чем 60 стран мира. Финалистами в номинации City Award вместе с Киевом стали Сеул, Торонто, Сидней, Богота и Куритиба.

Победителей объявят 16 ноября на конгрессе Smart City Expo в Барселоне.