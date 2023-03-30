Киев за 3 дня: какие 3 взаимосвязанных направления действий предусматривал план Кремля

Российские захватчики намеревались оккупировать Киев за 72 часа. Однако, как мы видим, Украина держится уже 400 дней.

Королевский институт объединенных вооруженных сил по исследованиям в области обороны и безопасности опубликовал исследование, показывающее детальный план врага в Украине. Больше об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Оккупанты планировали, что начальные подразделения должны были обеспечить основные пути в город, а воздушно-десантные войска были переброшены на аэродром "Гостомель". Именно Гостомель должен был играть важную роль в оккупации Киева.

Вражеские подразделения с аэродрома должны были переместиться в ключевые зоны в Гостомеле, чтобы обеспечить безопасность. В каждом секторе города эти силы обязаны были обеспечить границы для контроля за перемещением населения.

Обычные российские войска потом перешли бы к проверке и изоляции города, контролируя сельскую местность и предотвращая перемещение украинских регулярных частей.

После обычных подразделений пошли бы спецназовцы

За этими войсками должны были прибыть российские силы специального назначения (ССО) и войска, предназначенные для проведения репрессивных операций, в частности, Росгвардия и "кадыровцы".

Во всех предыдущих конфликтах оккупанты использовали свои силы иначе: большинство спецназовцев выполняли обычные разведывательные функции перед батальонными тактическими группами, тогда как силы специального назначения в основном предназначались для зачистки сзади.

Россияне были настолько уверены, что добьются успеха за считанные часы, что их аппарат поддержки

искал квартиры вокруг ключевых объектов, откуда их спецназовцы должны были действовать в Киеве,

– говорится в отчете.

Планы врага на Киев

По прибытии в Киев план предусматривал 3 взаимосвязанные направления операций.

Первым было использование местных агентов для руководства российскими спецслужбами в захвате исполнительного и парламентского руководства страны. Над ними, вероятно, должны были устроить показательные судебные процессы. Отдельно кадыровцы должны заниматься охотой на украинцев, считавшихся организаторами патриотического сопротивления и связанных с Революцией Достоинства 2014 года. Третьим направлением усилий должно было стать успокоение населения. Оккупанты хотели сделать общины изолированными и предотвратить любые попытки сопротивления.

Стоит добавить, что планы врага не оправдались благодаря решительности и мужеству наших защитников и защитниц. Более того, в Кремле уже начали паниковать. Да, ранее российские власти приказали по всем городам обустроить бомбоубежища.