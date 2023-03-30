Королівський інститут об'єднаних збройних сил з досліджень у сфері оборони та безпеки опублікував дослідження, яке показує детальний план ворога в Україні. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Окупанти планували, що початкові підрозділи мали забезпечити основні шляхи до міста, а повітряно-десантні війська були перекинуті на аеродром "Гостомель". Саме Гостомель мав відігравати важливу роль в окупації Києва.

Ворожі підрозділи з аеродрому мали переміститися до ключових зон у Гостомелі, щоб забезпечити безпеку. У кожному секторі міста ці сили повинні були забезпечити кордони для контролю за переміщенням населення.

Звичайні російські війська потім перейшли б до перевірки та ізоляції міста, контролюючи сільську місцевість і запобігаючи переміщенню українських регулярних частин.

Після звичайних підрозділів пішли б спецпризначенці

За цими військами мали прибути російські сили спеціального призначення (ССО) та війська, призначені для проведення репресивних операцій, зокрема Росгвардія та "кадирівці".

Цікаво! У всіх попередніх конфліктах окупанти використовували свої сили інакше: більшість спецназівців виконували звичайні розвідувальні функції перед батальйонними тактичними групами, тоді як сили спеціального призначення в основному призначалися для зачистки позаду.

Росіяни були настільки впевнені, що досягнуть успіху за лічені години, що їхній апарат підтримки

шукав квартири навколо ключових об'єктів, звідки їхні спецпризначенці мали діяти в Києві,

– мовиться у звіті.

Плани ворога на Київ

Після прибуття до Києва план передбачав 3 взаємопов'язані напрямки операцій.

Першим з них було використання місцевих агентів для керівництва російськими спецслужбами у захопленні виконавчого та парламентського керівництва країни. Над ними, ймовірно, мали влаштувати показові судові процеси. Окремо кадирівці мали займатися полюванням на українців, яких вважали організаторами патріотичного опору та пов'язаних з Революцією Гідності 2014 року. Третім напрямком зусиль мало стати заспокоєння населення. Окупанти хотіли зробити громади ізольованими та унеможливити будь-які спроби опору.

Варто додати, що плани ворога не справдилися завдяки рішучості та мужності наших захисників та захисниць. Ба більше, у Кремлі вже почали панікувати. Так, раніше російська влада наказала по всіх містах облаштувати бомбосховища.