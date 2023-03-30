Королівський інститут об'єднаних збройних сил з досліджень у сфері оборони та безпеки опублікував дослідження, яке показує детальний план ворога в Україні. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Окупанти планували, що початкові підрозділи мали забезпечити основні шляхи до міста, а повітряно-десантні війська були перекинуті на аеродром "Гостомель". Саме Гостомель мав відігравати важливу роль в окупації Києва.
Ворожі підрозділи з аеродрому мали переміститися до ключових зон у Гостомелі, щоб забезпечити безпеку. У кожному секторі міста ці сили повинні були забезпечити кордони для контролю за переміщенням населення.
Звичайні російські війська потім перейшли б до перевірки та ізоляції міста, контролюючи сільську місцевість і запобігаючи переміщенню українських регулярних частин.
Після звичайних підрозділів пішли б спецпризначенці
За цими військами мали прибути російські сили спеціального призначення (ССО) та війська, призначені для проведення репресивних операцій, зокрема Росгвардія та "кадирівці".
Росіяни були настільки впевнені, що досягнуть успіху за лічені години, що їхній апарат підтримки
шукав квартири навколо ключових об'єктів, звідки їхні спецпризначенці мали діяти в Києві,
– мовиться у звіті.
Плани ворога на Київ
Після прибуття до Києва план передбачав 3 взаємопов'язані напрямки операцій.
- Першим з них було використання місцевих агентів для керівництва російськими спецслужбами у захопленні виконавчого та парламентського керівництва країни. Над ними, ймовірно, мали влаштувати показові судові процеси.
- Окремо кадирівці мали займатися полюванням на українців, яких вважали організаторами патріотичного опору та пов'язаних з Революцією Гідності 2014 року.
- Третім напрямком зусиль мало стати заспокоєння населення. Окупанти хотіли зробити громади ізольованими та унеможливити будь-які спроби опору.
Варто додати, що плани ворога не справдилися завдяки рішучості та мужності наших захисників та захисниць. Ба більше, у Кремлі вже почали панікувати. Так, раніше російська влада наказала по всіх містах облаштувати бомбосховища.