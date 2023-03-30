Поповнення потрібне не лише через загиблих

Насамперед зазначу, що реальні втрати росіян набагато більші. Адже ми повинні розуміти, що існують санітарні неповоротні (убиті) та поворотні (поранені) втрати, а так само – полонені.

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Але крім втрат є й інші моменти, що вимагають поповнення – компенсації особового складу у зоні бойових дій. Про них рідко говорять.

Наприклад, коли підрозділ втрачає боєздатність його потрібно виводити для відновлення. А замінити на що? Іншим підрозділом. Ротація – аналогічно, необхідні підрозділи на заміну. Тобто компенсація хоч і не прямих втрат, але все одно потребує ресурсу.

Загалом компенсаційний ресурс ворога у місяць вже перевищує 50 тисяч осіб. Тобто, вбиті, поранені, полонені… На відновлення боєздатності та ротаційні потреби щомісяця потребують понад 50 тисяч осіб.

Мобілізаційний потенціал росіян просідає

І ось тут найцікавіше. За даними ГУР Міноборони, мобілізаційний потенціал росіян в місяць становить 20 тисяч осіб. Тобто кожного місяця мобілізаційний потенціал ворога просідає у 2,5 раза. Це, своєю чергою, поглинає наявні резерви, причому безповоротно.

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Отож за такої динаміки зростання втрат та незмінної динаміки мобілізаційних процесів, компенсаційний функціонал ворога вичерпає себе вже у травні. Це призведе до того, що підрозділи окупантів неможливо буде повноцінно комплектувати особовим складом, не кажучи вже про технічний компонент.

Якщо до того періоду в Росії не розгорнуть чергову мобілізацію, то підрозділи, які втратили функціонал боєздатності, одразу на етапі формування, не зможуть не те щоб вести наступальні дії, а й навіть оборонні.

Але це лише у цьому випадку.