Святошин поплыл: весенняя погода продолжает "радовать" жителей Киева

Киев 10 апреля охватила непогода. В столице – ливень и град. Некоторые улицы затапливали.

Украинцев уже не удивишь ни счастливой, ни снегом в апреле. Так что весенняя погода продолжает "радовать" киевлян. В сети обнародовали видео ливня, передает 24 Канал.

Кстати говоря Облачно с прояснениями: какая погода будет в Украине 11 апреля и в каких областях будет дождь

Затопило, в частности Святошинский район. В телеграмм-каналах водителей предупредили, что улица Стеценко в районе кладбища перекрыта гигантской лужей. Отмечали, что автомобили были вынуждены разворачиваться.

Затопленные улицы: смотрите видео

Слышен гром

Также киевляне сообщали, что в столице слышен гром. Кроме того, местами с неба падал град.

Следует вспомнить, что во время непогоды нужно плотно закрывать окна домов, а на улице держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Дальше – потепление

Кстати, синоптики обещают, что завтра, 11 апреля, в Киеве не будет дождя. Более того, потеплеет до +14 градусов. Однако рано радоваться не стоит. Следующие 2 дня также будут облачными к тащевым.

Осадки в столице возможны и на Пасху, 16 апреля. Температура воздуха будет держаться на уровне +10 – +14 градусов.