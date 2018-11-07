Киев становится все устойчивее к российским санкциям – - эксперт

Российское правительство ввело жесткие санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. Это самые масштабные ограничения, введенные какой-либо страной во время конфликта между Кремлем и Западом после российской агрессии против Киева. Хотя антиукраинские санкции будут иметь экономические последствия, однако значительнее будет их политический эффект.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет шведско-американский экономист и дипломат Андерс Ослунд.

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Российский "черный список" можно читать как справку о том, кто есть кто среди украинских элит. В него попали лидеры партий, которые заявляют о своем проевропейском курсе, а также либеральные депутаты, члены правящей партии "Блок Петра Порошенко" и люди из близкого окружения украинского президента. Хотя имени самого президента в нем нет. Единственная политическая сила, которую Москва санкционно фактически обошла - это "Оппозиционный блок", говорится в публикации.

Автора материала удивляет бизнес-составляющая российского санкционного списка, которая стала копией рейтинга самых богатых украинцев по версии Forbes. Интересным является то, в него Кремль внес российского бизнесмена Павла Фукса, который живет в Москве, партнера Дмитрия Фирташа – Ивана Фурсина, а также Константина Григоришина, который до недавнего времени был гражданином России. Исполнительный директор "Нафтогаза" Андрей Коболев тоже попал под действие антиукраинских санкций. Это теоретически может означать, что "Газпром" больше не хочет вести переговоры с украинской компанией, отмечает эксперт.

В то же время Кремль "пожалел" олигархов Рината Ахметова и Вадима Новинского, а также компании, которые им принадлежат. "Рошен" и другие фирмы, принадлежащие Порошенко, тоже не попали в российский список, акцентирует внимание Ослунд.

Действия России не будут иметь значительного экономического влияния. Объем торговли между странами упал на 80% в период с 2012 до 2016 года. Теперь лишь 12% внешней торговли Украины приходится на российский рынок. Но еще треть украинского экспорта в РФ, в частности, продовольственных товаров и продуктов металлургии, вероятно, тоже теперь исчезнут. С сокращением двусторонней торговли Киев будет становиться все устойчивее к российским санкциям,

– объясняет экономист.

Политическое влияние антиукраинских санкций будет намного жестче. Несмотря на то, что российские санкции можно воспринимать как ответ на ограничения, введенные США и Украиной, они слишком масштабны. Поэтому из-за них любому, кто в Украине захочет выступить за лояльную к России политику, будет трудно. Учитывая то, что до президентских выборов осталось всего 5 месяцев, пророссийские кандидаты в Украине также не смогут продвигать свою политическую платформу. Другой вопрос: как отреагируют США и Европа на российское давление введением новых санкций против Москвы, рассуждает Ослунд.

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Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.