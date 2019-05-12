18:34
12 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, 11 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Киев затопило после проливного дождя: фото и видео

      149 Читати новину українською
      Ливень в Киеве затопил город
      Ливень в Киеве затопил город / Колаж 24 канал

      В Киеве 12 мая прошел мощный ливень, после которого затопило дороги и подземный переход в метро. Автомобилям приходится почти плыть по залитым водой дорогам.

      А в затопленном подземном переходе люди прятались от дождя, стоя по щиколотки в воде.

      Читайте также: Прогноз погоды на 13 мая: по всей Украине пройдут грозы

      Кроме того, на Позняках выпал еще и град.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Проспект Григоренко. Каждый выплывает как может.

      Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Позняки:)

      Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Приехали. Позняки. Лучше остановиться и переждать

      Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Григоренка/Мишуги. Все купили плавательные шапочки? :)

      Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

      Дивіться відео, як Київ затопило після зливи:

       

      blog_ava
      Кто такой Джек Дорси: основатель Twitter, который превратил детскую мечту в миллиарды
      сегодня
      841
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Новости Киева
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      сегодня , 16:02 Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      Юрій Бутусов 2372
      Украинские политики поздравили своих матерей: трогательные слова и фото
      сегодня , 13:15 Украинские политики поздравили своих матерей: трогательные слова и фото
      203
      Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      сегодня , 12:00 Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      Світові Медіа 1298
      День матери: история праздника в Украине и как празднуют в других странах
      сегодня , 09:58 День матери: история праздника в Украине и как празднуют в других странах
      Анастасія Ковач-Петрушенко 5920
      Главные новости 11 мая: отмененный визит адвоката Трампа и ответ Минкульта относительно УПЦ КП
      сегодня , 09:01 Главные новости 11 мая: отмененный визит адвоката Трампа и ответ Минкульта относительно УПЦ КП
      596
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Жены украинских президентов: кто они и чем запомнились
       29 марта , 18:10
      В Нидерландах 13-летний голкипер умер после столкновения с соперником во время матча
       2 сентября 2018 , 12:13
      Игрок сборной Украины стал жертвой квартирных воров
       15 октября 2018 , 14:35
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук