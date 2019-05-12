Киев затопило после проливного дождя: фото и видео

В Киеве 12 мая прошел мощный ливень, после которого затопило дороги и подземный переход в метро. Автомобилям приходится почти плыть по залитым водой дорогам.

А в затопленном подземном переходе люди прятались от дождя, стоя по щиколотки в воде.

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Кроме того, на Позняках выпал еще и град.

Дивіться відео, як Київ затопило після зливи: