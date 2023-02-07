В Киеве вспыхнул масштабный пожар в квартире на 17 этаже

В Киеве загорелась многоэтажка. Пожар возник поздно вечером 6 февраля на 17-м этаже внутри офисного помещения.

Спасатели и пожарные сразу же прибыли на место происшествия. Они установили, что возгорание произошло на одном из балконов.

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Во время тушения пожара спасатели вывели 2 человека на свежий воздух. Возгорание на площади 70 квадратных метров удалось локализовать в 00:00, в то время как пожар произошел в 22:48. Ликвидировали его в 00:17.

Тушение пожара усложняло то, что придомовая территория была запаркована частными автомобилями и крупногабаритная техника спасателей не могла подъехать поближе к месту возникновения возгорания. Также, к месту пожара не смогла подъехать автолестница, с помощью которой можно было бы организовать тушение извне,

– объяснили спасатели.

Поэтому пожарные прокладывали рукавную линию, что отнимало драгоценное время, чтобы можно было ликвидировать пожар изнутри здания. На место привлекли 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 32 человека личного состава.



Тушение пожара в Киеве / Фото ГСЧС

Добавим, что раньше российские оккупанты атаковали "Эпицентр" в Херсоне. К сожалению, в результате атаки вспыхнул пожар. По данным телеграм-каналов, россияне атаковали торговый центр в ночь на 3 февраля. Враги попали в отдел с пиротехническими изделиями.

Впоследствии россияне начали повторные обстрелы. Спасатели сообщили, что им удалось спасти 8 единиц техники и прилегающие к зданию стеллажи со строительными материалами общей площадью 600 квадратных метров.