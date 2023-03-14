На столицу надвигается непогода: киевлян предупреждают о сильном ветре

В Киеве 14 марта объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильном ветре, который продержится в столице до конца суток.

Как отметили в Укргидрометцентре, порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

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Из-за ухудшения погодных условий синоптики объявили первый уровень опасности – желтый. Местные жители предупреждают, что такие погодные условия могут привести к:

усложнение работы энергетики, коммунального хозяйства,

нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В то же время, в КГГА призвали киевлян во время сильного ветра держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Какая будет погода 14 марта

Погода в Украине 14 марта будет по-настоящему весенней: никакие осадки и низкие температуры не испортят хорошее настроение. Синоптики обещают, что в нескольких областях температура воздуха будет опускаться ниже +10.

Однако стоит заметить, что ночью воздух может остыть гораздо ощутимее. Так, на Востоке и Юге Украины ожидают за окном температуру ниже 0. Также по всей Украине в Укргидрометцетре обещают переменную облачность, так что можно будет больше наслаждаться ярким солнцем, чем в предыдущие дни. Порывы ветра будут от 7 до 12 метров в секунду, то есть из умеренных будут перерастать в сильные.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что до конца недели в Украину могут вернуться ночные морозы.