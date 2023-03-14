Як зазначили в Укргідрометцентрі, пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

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Через погіршення погодних умов синоптики оголосили перший рівень небезпеки – жовтий. Місцевих жителів попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до:

ускладнення роботи енергетики, комунального господарства,

порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Водночас у КМДА закликали киян під час сильного вітру триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

Якою буде погода 14 березня

Погода в Україні 14 березня буде по-справжньому весняною: жодні опади та низькі температури не зіпсують хороший настрій. Синоптики обіцяють, що лише у декількох областях температура повітря опускатиметься нижче +10.

Однак варто зауважити, що вночі повітря може охолонути значно відчутніше. Так, на Сході та Півдні України очікують за вікном температуру нижче 0. Також по всій Україні в Укргідрометцетрі обіцяють мінливу хмарність, тож можна буде більше насолоджуватися яскравим сонцем, ніж у попередні дні. Пориви вітру ж будуть від 7 до 12 метрів за секунду, тобто з помірних переростатимуть у сильні.

Додамо, також синоптики прогнозують, що до кінця тижня в Україну можуть повернутися нічні морози.