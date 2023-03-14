Частину областей накриє сніг

В окремі дні цього тижня на Заході України пройдуть снігопади та сформується тимчасовий сніговий покрив. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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15 березня на крайньому заході, у Карпатах та місцями на Лівобережжі пройдуть опади у вигляді дощу. окрім того, у Карпатах сніг та мокрий сніг. За прогнозом синоптика, температура повітря у темну пору доби в Україні сягатиме -1...+5 градусів.

У четвер, 16 березня, у західній частині сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця,

– зазначив Кібальчич.

До речі, Укргідрометцентр також прогнозує у четвер мокрий сніг. Зокрема, такі опади очікуються у Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, та Хмельницькій областях.

Вночі у цих регіонах стовпчики термометра сягатимуть 0...+2 градусів. Вдень переважно до +5 градусів.

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Прогноз погоди на 16 березня / Скриншот з Укргідрометцентру