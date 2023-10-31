Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В конце концов стало известно, что свет вернуть потребителям через несколько часов, передает 24 Канал.

Интересно Впервые в мире, – в Укрэнерго рассказали, как будут защищать энергообъекты от ракет

Что известно об отключении света в Киеве

В сети киевляне сообщили, что в районах Позняки и Харьковская на левом берегу украинской столицы около 21:40 частично исчез свет. В то время в городе звучали сигналы воздушной тревоги, и была угроза баллистического вооружения оккупантов.

В конце концов, инцидент прокомментировали в ДТЭК, который отвечает за электроснабжение в столице. Там отметили, что отключение света не связано с тревогой, а случились аварийные отключения.



В ДТЭК объяснили, почему в Киеве произошло отключение света / Фото из киевских телеграм-каналов

В компании подчеркнули, что ремонтные бригады уже ликвидируют последствия аварии. Там также сообщили, что ориентировочное время возобновления электроэнергии на Позняках и Харьковской области около 1 часа 1 ноября.

До этого Россия обстреляла одну из прифронтовых ТЭЦ