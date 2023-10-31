Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зрештою стало відомо, що світло повернути споживачам через кілька годин, передає 24 Канал.
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Що відомо про відключення світла у Києві
У мережі кияни повідомили, що у районах Позняки та Харківська, що на лівому березі української столиці, близько 21:40 частково зникло світло. В той час у місті лунали сигнали повітряної тривоги та була загроза балістичного озброєння окупантів.
Зрештою інцидент прокоментували у ДТЕК, що відповідає за електропостачання у столиці. Там зазначили, що відключення світла не пов'язано з тривогою, а натомість трапилися аварійні відключення.
У ДТЕК пояснили, чому у Києві сталося відключення світла / Фото з київських телеграм-каналів
У компанії наголосили, що ремонтні бригади вже ліквідовують наслідки аварії. Там також повідомили, що орієнтовний час відновлення електроенергії на Позняках та Харківській близько 1 години 1 листопада.
До цього Росія обстріляла одну з прифронтових ТЕЦ
- У ДТЕК 31 жовтня розповіли, зо російські загарбники обстріляли теплоелектроцентраль у прифронтовому регіоні нашої держави. Внаслідок цього жителі одного з населених пунктів опинилися без світла й води.
- У компанії наголосили, що на станції було значно пошкоджене обладнання. Водночас під час атаки вдалося обійтися без постраждалих.
- До цього у ДТЕК 23 жовтня розповідали, що росіяни вперше з 24 серпня обстріляли одну з теплоелектростанцій компанії. Зокрема, окупанти пошкодили обладнання на станції.
- Після обстрілу енергетики розпочали аварійні роботи, щоб відновити генерацію підприємства. Засудили ворожу атаку по об'єкту і в Офісі Президента, зазначивши, що росіяни не відійшли від тактики енергетичного терору, однак українська влада з партнерами зміцнює наші системи ППО та ПРО.