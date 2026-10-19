В Киеве в результате атаки пострадала больница, приемы отменены: куда обращаться пациентам

В результате российской атаки 19 октября был поврежден консультативно-диагностический центр больницы № 6 в Соломенском районе Киева. Все запланированные на неделю приемы пациентов были отменены из-за значительных разрушений корпуса.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях обстрела медицинского учреждения. Куда обращаться пациентам, рассказывает 24 Канал.

Где теперь будут принимать пациентов

Прием у врачей в поврежденном консультативно-диагностическом центре Киевской городской клинической больницы №6 по адресу улица Вадима Гетьмана, 3, полностью отменен на всю текущую неделю.

Пациенты могут получить необходимые консультации и квалифицированную помощь в консультативно-диагностическом центре №2 этой же больницы. Он расположен по адресу: улица Политехническая, 25/29.

Записаться на консультацию к врачам аналогичных специальностей граждане могут самостоятельно через мобильное приложение Helsi или на официальном сайте сервиса – по этой ссылке.

К слову, взрывная волна выбила в здании более 200 окон, а также повредила входные двери, внутренние потолки и медицинское оборудование.

Последствия российского обстрела Киева / Telegram Виталий Кличко

Среди медицинского персонала никто не пострадал, а пациентов на момент вражеского удара в медучреждении не было.

Напомним, что во время ночной атаки на Киев повреждения получило также здание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). К счастью, среди сотрудников ведомства никто не пострадал, а разрушения оказались некритическими.