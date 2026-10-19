Мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки обстрілу медзакладу. Куди звертатись пацієнтам, розповідає 24 Канал.

Де тепер прийматимуть пацієнтів

Візити до лікарів у пошкодженому консультативно-діагностичному центрі Київської міської клінічної лікарні №6 на вулиці Вадима Гетьмана, 3, повністю скасовані на весь поточний тиждень.

Пацієнти можуть отримати необхідні консультації та фахову допомогу в консультативно-діагностичному центрі №2 цієї ж лікарні. Він розташований за адресою вулиця Політехнічна, 25/29.

Записатися на консультацію до лікарів аналогічних спеціальностей громадяни можуть самостійно через мобільний застосунок Helsi або на офіційному сайті сервісу – за цим посиланням.

До слова, вибуховою хвилею в будівлі вибило понад 200 вікон, а також пошкодило вхідні двері, внутрішні стелі та медичне обладнання.

Наслідки російського обстрілу Києва / Telegram Віталій Кличко

Серед медичного персоналу ніхто не постраждав, а пацієнтів на момент ворожого удару в медзакладі не було.

Нагадаємо, що під час нічної атаки на Київ пошкоджень зазнала також будівля Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). На щастя, серед співробітників відомства ніхто не постраждав, а руйнування виявилися некритичними.