Из-за масштабной аварии: в Киеве без света оказались сотни домов

Около 600 частных жилых домов и 78 многоэтажек были обесточены из-за серьезной аварии, которая произошла на подстанции "Теремки" в Киеве. Специалисты стараются как можно быстрее устранить неисправность.

Как сообщили в пресс-службе киевского подразделения ДТЭК, в результате аварийного отключения одной из секций оборудования подстанции без света оказались тысячи жителей столицы. Произошло это 9 июля в 10:50.

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По состоянию на 13:00 работники ДТЭК сумели вернуть электроснабжение в 100 частных домов и до 24 многоэтажек. Для того, чтобы восстановить электроснабжение в других обесточенных домах, понадобилась еще час.

Время возобновления электроснабжения неизвестно

Сколько часов уйдет у электриков на то, чтобы устранить поломку, пока неизвестно. В ДТЭК обещают известить об этом, как только специалисты оценят масштабы аварии.

Сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению. О восстановлении электроснабжения будем информировать дополнительно,

– отметили в ДТЭК.

Сейчас часть домов микрорайона "Жуляны" питаются от резервной линии.