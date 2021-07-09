Як повідомили у пресслужбі київського підрозділу ДТЕК, внаслідок аварійного відключення однієї з секцій обладнання підстанції без світла опинилися тисячі жителів столиці. Сталося це 9 липня о 10:50.

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Станом на 13:00 працівники ДТЕК зуміли повернути електропостачання у 100 приватних будинків та до 24 багатоповерхівок. Для того, щоб відновити живлення у інших знеструмлених будинків, знадобилася ще година.

Час відновлення невідомий

Скільки годин піде у електриків на те, щоб усунути поломку, наразі невідомо. У ДТЕК обіцяють сповістити про це, як тільки фахівці оцінять масштаби аварії.

Наразі фахівці з'ясовують причини аварійної ситуації, щоб приступити до її усунення. Про час відновлення електропостачання будемо інформувати додатково,

– зазначили у ДТЕК.

Наразі частина будинків мікрорайону "Жуляни" живляться від резервної лінії.