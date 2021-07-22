Блокировал эвакуацию и спорил с полицией: в Киеве попал в скандал известный блогер Скуратов

Известный блогер Антон Скуратов более 5 часов спорил с полицейскими и инспекторами по парковке, чем создал огромный затор в центре Киева.

Инцидент произошел вечером 22 июля на улице Бассейной в центре столицы, откуда эвакуатор пытался отвезти машину блогера на штрафплощадку. Скуратов сделать этого не дал и залез на платформу грузовика.

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Впоследствии к нему присоединились друзья.

Требовал, чтобы вернули машину



Даже в такой ситуации Скуратов не забыл о том, что он – блогер / Фото Novyny Live

Инспекторы по парковке решили эвакуировать KIA Скуратова из-за парковки с наглым нарушением правил дорожного движения.

Владелец машины сориентировался и подбежал к грузовику, но было поздно – машину уже погрузили. Согласно нормативным актам, если машину уже подняли в воздух, она считается находящейся на штрафплощадке. Вернуть ее владельцу инспектор уже не может.

Впрочем, Скуратов решил доказывать чиновникам, что они должны немедленно поставить его машину на место. Из-за этого он залез на эвакуатор и заблокировал его дальнейшую работу.

Парень и его знакомые сначала сняли на платформе эвакуатора видео и сфотографировались, а потом – сели в легковушку.

Полицейским, которые прибыли на место происшествия, блогер пояснял, что они якобы "не знают правил" и продолжал требовать спустить машину на проезжую часть.

Спор Скуратова с правоохранителями длился более 5 часов. Сам блогер при этом постоянно говорил, что собирается доказать свою правоту и готов просидеть в машине хоть всю ночь.

Чем закончился инцидент с участием известного блогера, пока неизвестно.

Смотрите видео, как блогер Скуратов блокирует эвакуатор в Киеве: