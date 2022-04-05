Почти по всей Украине – воздушная тревога
5 апреля 2022 , 16:14Читати новину українською
Днем 5 апреля в большинстве восточных и центральных областей сообщили о воздушной тревоге. Всем следует немедленно пройти в укрытие.
Из-за угрозы атаки российских захватчиков в большинстве областей Украины примерно в 16:05 сообщили о воздушной тревоге, сообщает 24 канал.
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Воздушная тревога в Украине
Об опасности известили в таких городах:
- Львов,
- Ивано-Франковск,
- Тернополь,
- Ровно,
- Луцк,
- Хмельницкий,
- Житомир,
- Винница,
- Киев,
- Черкассы,
- Кропивницкий,
- Чернигов,
- Сумы,
- Полтава,
- Днепр,
- Запорожье,
- Луганск.
Жителей этих городов и областей просят немедленно спуститься в укрытие. Там следует оставаться до отмены сигнала о воздушной тревоге.
Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео