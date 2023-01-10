В Киеве и области стало больше отключений света: в ДТЭК назвали причины

В Киеве и области стали больше отключать электроэнергию. Это связано, в частности, с изменением погоды.

На новогодние праздники энергетикам удалось снизить время отключения света до минимума. Однако в последние дни дефицит мощности в Киеве и области растет.

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Почему в Киеве и области становится больше отключений света

На это есть три причины:

Российские оккупанты продолжают атаковать объекты энергосистемы. Из-за этого еще больше усугубляется дефицит электроэнергии.

На улице усиливается мороз, и украинцы стали чаще включать обогреватели. Поэтому сильно растет нагрузка на сети.

Промышленные предприятия вернулись к работе. Это привело к увеличению потребления электроэнергии.

Энергетики держат ситуацию в рамках стабилизационных графиков, но все чаще в так называемые "негарантированные часы" диспетчерам приходится ограничивать электроснабжение во избежание аварий,

– отметили в ДТЭК.

Во многих областях Украины ввели аварийные отключения