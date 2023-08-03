В Киеве задержали чиновника КГВА, который за деньги помогал мужчинам выехать из Украины

В столице задержали начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации. Его обвиняют в том, что он организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу Украины.

Также задержанный является начальником одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ. Теперь ему грозит лишение свободы.

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ГБР задержало должностное лицо КГВА

Как стало известно, работники ГБР задержали начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, также занимающего должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации.

Оказалось, что мужчина организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу Украины. Цена "услуги" для одного человека составляла 10 тысяч долларов. За эти деньги клиентам оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе.

Мужчину задержали во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам, за которые он получил 30 тысяч долларов.

У задержанного изъяли более 48 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

Предварительная квалификация преступления – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении и избрании меры пресечения задержанному.

Задержанный чиновник / фото ГБР

Как происходило задержание должностного лица КГВА: смотрите видео

ГБР задержало депутатов, не являвшихся на военную службу

Напомним, что в Киеве четверо военнослужащих одной из частей ТРО в течение года не являлись на военную службу. Трое из них являются депутатами Киевсовета, еще один – помощником депутата. В результате ГБР объявило подозрение уклонистам и открыло производство.

Как оказалось, в течение года 3 депутата и помощник Киевского городского совета не являлись на военную службу. Депутаты организовали для себя "командировку" в Киевсовет и даже получали за это средства из воинской части.

Теперь депутатам грозит статья за уклонение от несения обязанностей военной службы. Статья предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Расследование продолжается.