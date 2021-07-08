Украли из бюджета более 100 миллионов: в Киеве разоблачили должностных лиц "Киевавтодора" и КГГА

В Киеве правоохранители уличили должностных лиц "Киевавтодора" и КГГА в присвоении 110 миллионов гривен. Они закупили за бюджетные средства грузовики и спецтехнику для строительства дорог.

По мнению правоохранителей, цены были завышены. Закупка состоялась в октябре и ноябре 2020 года.

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Типичная коррупционная схема

Это типичная коррупционная схема, когда в тендере побеждает подконтрольная чиновникам фирма, и предлагает товар по не обоснованным ценам. В схеме задействованы должностные лица "Киевавтодора" и Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В рамках уголовного производства проведены обыски по местам осуществления преступной деятельности, во время которых изъяты документы, подтверждающие противоправный характер деятельности фигурантов дела,

– сообщает пресс служба ГБР.

Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и соучастникам преступной деятельности с последующим избранием меры предосторожности.



Во время обысков обнаружили доллары / Фото ГБР

В Киеве разоблачили должностных лиц Киевавтодора и КГГА: видео

Что грозит фигурантам дела

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.