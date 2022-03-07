В Киеве, Днепре и Виннице – воздушная тревога, все в укрытие

Днем 7 марта в Киеве, Днепре и Виннице объявили воздушную тревогу. Сирены начали звучать в этих городах около 14.50.

Сохраняйте спокойствие. Возьмите с собой самые необходимые вещи и направляйтесь к ближайшему укрытию. Помогите пройти туда близким и соседям.

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Не покидайте укрытие, пока не услышите сигнал об отбое воздушной тревоги. Его подадут, когда возвращаться домой будет безопасно.

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