В Киеве до конца суток 19 июля могут быть грозы, град и порывистый ветер

В Киеве сейчас погода успокоилась, но до конца суток 19 июля прогнозируют грозы, град и порывистый ветер. В КГГА говорят как вести себя при таких погодных условиях.

Столицу накрыл безумный ливень – некоторые улицы и площади затопило. В городе образовался транспортный коллапс.

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Такая погода может сохраняться до конца суток. Самыми опасными являются порывы ветра и молнии.

Как уберечься во время непогоды

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации во время непогоды:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.п. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.



Молния на ВДНХ в Киеве / Фото Максима Лосева для "Бабеля"

В городе работает гидрослужба

Во время интенсивных дождей – на местах возможных подтоплений дежурят бригады гидрослужбы КК "Киевавтодор".

Для ликвидации последствий непогоды у дорожной службы есть 73 единицы спецтехники и спецсредств.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по телефону: 284-74-19.