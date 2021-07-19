В Киеве до конца суток 19 июля могут быть грозы, град и порывистый ветер
Источник:КГГА
В Киеве сейчас погода успокоилась, но до конца суток 19 июля прогнозируют грозы, град и порывистый ветер. В КГГА говорят как вести себя при таких погодных условиях.
Столицу накрыл безумный ливень – некоторые улицы и площади затопило. В городе образовался транспортный коллапс.
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Такая погода может сохраняться до конца суток. Самыми опасными являются порывы ветра и молнии.
Как уберечься во время непогоды
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации во время непогоды:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.п. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Молния на ВДНХ в Киеве / Фото Максима Лосева для "Бабеля"
В городе работает гидрослужба
Во время интенсивных дождей – на местах возможных подтоплений дежурят бригады гидрослужбы КК "Киевавтодор".
Для ликвидации последствий непогоды у дорожной службы есть 73 единицы спецтехники и спецсредств.
В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по телефону: 284-74-19.