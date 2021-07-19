Столицю накрила шалена злива – деякі вулиці та площі затопило. У місті утворився транспортний колапс.

До теми Небо різко почорніло, будинків не видно: Київ знову накрила шалена злива – фото та відео

Така погода може зберігатись до кінця доби. Найнебезпечнішими є пориви вітру та блискавка.

Як вберегтися під час негоди

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час негоди:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Під час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, зачинити всі вікна, не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Блискавка на ВДНГ у Києві / Фото Максима Лосєва для "Бабеля"

В місті працює гідрослужба

Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергують бригади гідрослужби КК "Київавтодор".

Для ліквідації наслідків негоди дорожня служба має 73 одиниці спецтехніки і спецзасобів.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за телефоном: 284-74-19.