В ГСЧС показали обломки дрона, который упал возле школы в Киеве

Спасатели ГСЧС оперативно потушили вражеский беспилотник, который загорелся на территории школы в Киеве. Все дети находились в укрытии во время тревоги, поэтому обошлось без пострадавших.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Во дворе столичной школы пылал "Шахед"

Утром 18 марта российская армия запустила по Киеву дроны типа "Шахед". Один из них упал возле школы в Деснянском районе. Беспилотник загорелся, на место падения обломков прибыли спасатели ГСЧС.

Благодаря оперативной работе пожарные быстро ликвидировали остатки российского БпЛА, которые горели на открытой местности возле школы. Территорию обследовали саперы ГСЧС и взрывотехники Нацполиции, чтобы посмотреть, не осталось ли там взрывоопасных предметов.

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Важно: во время атаки на город все ученики и педагоги находились в укрытии, что позволило избежать пострадавших,

– сообщили в ГСЧС.

Обломки российского дрона возле школы в Киеве / Фото ГСЧС Украины и телеканала "Киев"

По словам местных жителей, воздушную тревогу объявили в Киеве около 09:00. Через несколько минут в столице было слышно работу ПВО и взрыв. Ученица этой школы, в частности, рассказала журналистам, что ее одноклассники находятся в укрытии. К счастью, никто не пострадал.

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Учебное заведение, на территории которого упали обломки вражеского БпЛА – это столичная школа №27. Угрозы жизни или здоровью учеников и учителей уже нет.