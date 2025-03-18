Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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На подвір'ї столичної школи палав "Шахед"

Вранці 18 березня російська армія запустила по Києву дрони типу "Шахед". Один з них впав біля школи в Деснянському районі. Безпілотник загорівся, на місце падіння уламків прибули рятувальники ДСНС.

Завдяки оперативній роботі вогнеборці швидко ліквідували залишки російського БпЛА, які горіли на відкритій місцевості біля школи. Територію обстежили сапери ДСНС та вибухотехніки Нацполіції, аби подивитися, чи не залишилося там вибухонебезпечних предметів.

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Важливо: під час атаки на місто всі учні та педагоги перебували в укритті, що дозволило уникнути постраждалих,

– повідомили в ДСНС.

Уламки російського дрона біля школи в Києві / Фото ДСНС України і телеканалу "Київ"

За словами місцевих мешканців, повітряну тривогу оголосили у Києві близько 09:00. Через кілька хвилин у столиці було чутно роботу ППО та вибух. Учениця цієї школи, зокрема, розповіла журналістам, що її однокласники перебувають в укритті. На щастя, ніхто не постраждав.

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Заклад освіти, на території якого впали уламки ворожого БпЛА – це столична школа №27. Загрози життю чи здоров'ю учнів та вчителів уже немає.