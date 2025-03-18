У Києві уламки впали біля школи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.
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Що відомо про вибухи у Києві та області
Повітряні сили попередили Київщину про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА о 9:01.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", – написала Київська ОВА.
Моніторингові канали повідомляли про рух БпЛА із Броварів та району у напрямку столиці.
Уже о 9:12 загроза додалася для Києва. За декілька хвилин у місті чули вибухи – працювала ППО.
О 9:21 у столиці пролунав відбій, згодом – й в області.
За попередньою інформацією, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи. Екстрені служби прямують на місце,
– написав пізніше мер Києва Віталій Кличко.