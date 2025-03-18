Вночі проти 18 березня Росія атакувала Черкащину ударними дронами. Про це пише 24 Канал із посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
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Що відомо про наслідки
Табурець розповів, нічне небо Черкащини знову розривали російські дрони.
Повітряний напад відбивали сили ППО. Вони знищили 22 БпЛА в межах нашої області,
– мовиться в повідомленні.
На щастя, обійшлось без потерпілих та без жертв.
Водночас наслідки прильотів все ж є. Зокрема, в обласному центрі горіло складське приміщення з продуктами харчування. Крім цього, шкоди завдали адмінбудівлі іншого підприємства. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.
Також відомо, що ввечері 17 березня внаслідок атаки дронів сталися пожежі на двох підприємствах у Дніпровському районі, які рятувальники вже загасили, постраждалих немає.
Росія атакувала також Нікопольщину, скидаючи боєприпаси з дронів на Марганецьку громаду та обстрілюючи Покровську з артилерії.