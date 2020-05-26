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В Киеве горит ресторан на Дегтяревской: видео

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Пожар в Киеве 26 мая 2020 в ресторане Хутор Дегтяри - видео
В Киеве горел ресторан "Хутор Дегтяри" / yandex.ua

В Киеве 26 мая вспыхнул ресторан "Хутор Дегтяри". Заведение расположено на улице Дегтяревской 62 в Шевченковском районе столицы.

Пока никакой информации о пострадавших нет. О пожаре сообщает "Киев оперативный".

К слову В Киеве на Позняках горело кафе "Новая земля": фото и видео пожара

На месте пожара работают спасатели, которые пытаются ликвидировать возгорание и его последствия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В сетях даже показали видео, на котором заметно языки пламени, которые поднимаются высоко в небо. Еще выше вздымаются густые черные облака дыма.

Интересно, что это уже далеко не первый пожар в ресторане в Киеве. Так, например, в середине апреля в Дарницком районе почти полностью выгорело кафе "Новая земля".

Кроме того, в последнее время было еще несколько мелких пожаров в ресторанах и кафе. Что касается самого "Хутора Дегтяри", в режиме работы на картах указано, что он "закрыт навсегда".

Пожар в ресторане на Дегтяревской в Киеве: смотрите видео

Ресторан "Хутор Дегтяри" в Киеве: карта

 

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Новости Киева ГСЧС Пожар
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