Об этом 24 Каналу рассказала основательница БФ "Доступ" и эксперт по коммуникациям Мария Кравченко. По ее словам, сейчас туалет в ужасном состоянии и не приспособлен для медицинского учреждения, где находятся военные с ранениями.
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Почему это действительно важно
Мария Кравченко отметила, что сейчас идет работа, чтобы создать новый инклюзивный туалет, чтобы украинские защитники чувствовали себя комфортно. Помещение позволяет произвести такую локацию.
В настоящее время волонтеры объявили сбор на ремонт. Необходимая сумма может уменьшиться или увеличиться. К примеру, когда завершили монтаж в туалете, сделали зачистку стен, то поняли, что в одном месте придется перекладывать часть стены. Это непредсказуемые расходы.
Также работают над тем, чтобы, кроме донатов, привлечь поддержку бизнеса. Волонтеры обращаются к производителям, чтобы они предоставили либо на бесплатной основе, либо со скидками материалы, необходимые для ремонта. Ведут переговоры относительно плитки. Также одна компания уже согласилась бесплатно предоставить материалы для работы со стенами.
Мы сейчас проводим переговоры, чтобы таких проектов было больше. Надеюсь, что бизнес будет приобщаться больше, чтобы была возможность работать для этой сферы и помогать нашим военным,
– подчеркнула основательница БФ "Доступ".
Она добавила, что украинские военные очень хорошо отзываются об изменениях, произошедших в госпитале за последние полгода.
Как выглядит сейчас туалет в одном из военных госпиталей Киева / фото: Мария Кравченко
Визуализация будущего туалета / Фото: Мария Кравченко
Прохождение ВВК: последние новости
- В Украине упростили процессы прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для раненых военнослужащих. Теперь военным не нужно возить документы лично в воинскую часть после решения ВВК об отпуске или непригодности. Теперь медучреждения будут получать документы из воинских частей, ТЦК и СП через систему электронного документооборота.
- В Министерстве обороны уточнили, что для передачи электронных документов военном нужно предоставить свое согласие на обработку персональных данных в заведении, откуда будут направляться документы.
- Украинские военнослужащие имеют право обжаловать выводы ВВК, если ее решение не отражает их реальное состояние здоровья. Есть два варианта обжалования: в досудебном порядке и через суд.