Дорога ведет к гаражам. Кто обустроил такой "дорожный знак" – неизвестно. Он появился в провале вокруг канализационного люка.

И такое бывает В киевском метро переход "отремонтировали" скотчем: фото

Авангардизм или поп-арт

Автор сообщения в фейсбуке, который обнародовал фото, написал, что это, вероятно, произведение искусства.

Художественная инсталляция в переулке вблизи Салютной – Вирского. Задумался насчет определения жанра – формализм, авангардизм или поп-арт?,

– спрашивает он.



Яма с лошадкой / Фото сообщества "Нивки Разом"

Похожий объект

Ранее на сайте 24 канала говорилось о том, что в Киеве на Троещине кто-то довольно интересно решил оградить яму на асфальте – поставили 2 старых стула и обмотали лентой. В соцсетях насмехались над такой формой решения проблем города.