Дорога веде до гаражів. Хто облаштував такий "дорожній знак" невідомо. Він з’явився у проваллі довкола каналізаційного люка.
І таке буває У київському метро перехід "відремонтували" скотчем: фото
Авангардизм чи попарт
Автор допису у фейсбуці, який оприлюднив фото, написав, що це, ймовірно, витвір мистецтва.
Мистецька інсталяція у провулку поблизу Салютної – Вірського. Замислився щодо визначення жанру – формалізм, авангардизм чи попарт?,
– питає він.
Яма з коником / Фото спільноти "Нивки Разом"
Подібний об’єкт
Раніше на сайті 24 каналу йшлося про те, що у Києві на Троєщині хтось доволі цікаво вирішив огородити яму на асфальті – поставили 2 старих стільці й обмотали стрічкою. В соцмережах кепкували з такої форми розв'язання проблем міста.