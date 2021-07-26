Дорога веде до гаражів. Хто облаштував такий "дорожній знак" невідомо. Він з’явився у проваллі довкола каналізаційного люка.

І таке буває У київському метро перехід "відремонтували" скотчем: фото

Авангардизм чи попарт

Автор допису у фейсбуці, який оприлюднив фото, написав, що це, ймовірно, витвір мистецтва.

Мистецька інсталяція у провулку поблизу Салютної – Вірського. Замислився щодо визначення жанру – формалізм, авангардизм чи попарт?,

– питає він.

Яма з коником / Фото спільноти "Нивки Разом"

Подібний об’єкт

Раніше на сайті 24 каналу йшлося про те, що у Києві на Троєщині хтось доволі цікаво вирішив огородити яму на асфальті – поставили 2 старих стільці й обмотали стрічкою. В соцмережах кепкували з такої форми розв'язання проблем міста.