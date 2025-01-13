Киеве из-за тревоги ограничили работу метро из-за тревоги

Вечером 13 января власти Киева сообщили об изменениях в работе метрополитена. Отмечается, что некоторые станции работают только как укрытие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Что известно об ограничениях в работе метро

Обновлено! Метро возобновляет работу станций после отбоя воздушной тревоги в Киеве, пишет КГГА. Обычный график движения поездов по красной и зеленой веткам постепенно восстанавливается.

Согласно сообщению властей, из-за тревоги движение поездов по "красной" линии осуществлялось от станции "Академгородок" до станции "Университет".

Станции метро "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная" работают только в режиме укрытия,

– объявили в КГГА.

Движение поездов по "зеленой" линии осуществлялось от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая" и от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

"Станции "Выдубичи" и "Славутич" работают в режиме укрытия", – уточнила администрация.

Заметим, воздушную тревогу в Киеве объявили в 18:39. Тем временем на станции метро "Крещатик" люди ждут завершения воздушной тревоги.

Люди ожидают возобновления работы метро: смотрите видео