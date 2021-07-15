В Киеве эвакуатор забрал Bentley: владелец организовал личное парковочное место

В Киеве эвакуатор забрал на штрафплощадку Bentley Continental в черном цвете. Владелец шикарного автомобиля решил переделать антипарковочный столбик из стационарного в съемный, вставив туда свой замок.

Это позволило водителю парковать машину на тротуаре возле стрип-бара на Большой Васильковской. Коммунальщики раскрыли аферу.

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Обустроил место парковки на тротуаре

О необычном нарушении правил парковки пишет заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Когда у тебя Bentley Continental в черном цвете, и ты в четверг утром приезжаешь в стрип-бар, то тебя искренне возмущает тротуар для пешеходов, на котором можно запарковаться. Что ты делаешь? Ты договариваешься с умельцами, которые переделывают один из антипарковочных столбиков из стационарного в съемный, вставив туда свой замочек, платишь 200 гривен и становишься на тротуар как патриций. Как лучше других,

– иронично рассказывает чиновник.

Усов также написал, что столбик будет заварен, а владелец роскошной машины будет забирать машину со штрафплощадки и заплатит штраф, как и все другие нарушители.

Новые тарифы на парковку

В Киеве с 1 июля начали действовать новые тарифы на парковку авто. За неуплату водителей будут штрафовать, но не сразу – дали две недели, чтобы привыкнуть к новым правилам. Этот срок истекает 16 июля.