В Киеве на Крещатике ограбили дипломата из Греции: украли кошелек, – СМИ

В Киеве обокрали греческого дипломата прямо на улице Крещатик. Неизвестный вытащил из кармана кошелек, в котором были и документы. Это произошло 15 июля вечером.

Сейчас этот инцидент в полиции не комментируют. Об ограблении пишут в СМИ.

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Что сообщили в СМИ

По информации издания "Обозреватель", это произошло в самом центре города, на улице Крещатик, недалеко от дома №27. Неизвестный похитил кошелек советника, в котором были деньги, а также документы дипломата.

У пострадавшего украли около 500 евро, несколько тысяч гривен, а также документы. Розыском подозреваемого и расследованием преступления занимается Шевченковское райуправление полиции Киева.

Другой случай

Ровно месяц назад украинские правоохранители предотвратили убийство сербского бизнесмена. Похищение и убийство мужчины организовали его жена и ее брат. Все – для того, чтобы завладеть 6 миллионами евро.

Следователи выяснили, что преступление планировали еще в конце 2020 года. К его выполнению привлекли гражданина Украины. Ведь именно в Украине сербский предприниматель и занимался бизнесом. Вероятно речь идет о Миловане Рогановиче, владельце компании "Дельта Спорт". Фирма продает спортивную одежду и обувь известных мировых брендов.