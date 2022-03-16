Воздушная тревога практически на всей территории Украины

16 марта 2022 , 02:54
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В Киеве и Львове и многих других регионах раздаются сирены. Людей призывают немедленно пройти в укрытие.

Соответствующую информацию начали сообщать местные власти. Об этом начали писать ориентировочно в 02:53 16 марта.

Важно Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

Сирены в большинстве регионов Украины

Воздушная тревога была объявлена ​​в:

  • Киеве и области;
  • Львове и области;
  • Днепре и области;
  • Черкассах и области;
  • Ивано-Франковске и области;
  • Одессе;
  • Кропивницком;
  • Виннице;
  • Полтаве.

Кроме того, до сих пор не было отбоя воздушной тревоги в Харькове, Ровно. Житомире, Николаеве и на Волыни.

Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео

 

Автор: Діана Квасневська