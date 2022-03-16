Воздушная тревога практически на всей территории Украины
16 марта 2022 , 02:54Читати новину українською
В Киеве и Львове и многих других регионах раздаются сирены. Людей призывают немедленно пройти в укрытие.
Соответствующую информацию начали сообщать местные власти. Об этом начали писать ориентировочно в 02:53 16 марта.
Важно Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов
Сирены в большинстве регионов Украины
Воздушная тревога была объявлена в:
- Киеве и области;
- Львове и области;
- Днепре и области;
- Черкассах и области;
- Ивано-Франковске и области;
- Одессе;
- Кропивницком;
- Виннице;
- Полтаве.
Кроме того, до сих пор не было отбоя воздушной тревоги в Харькове, Ровно. Житомире, Николаеве и на Волыни.
Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео