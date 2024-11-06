В Киеве мужчина умер прямо на одной из станций метро

В киевском метро на станции "Почтовая" утром 6 ноября умер мужчина. Ему оказывали помощь, но безуспешно.

Мужчине внезапно стало плохо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "OBOZ.UA".

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Что произошло с мужчиной в метро

По данным телеграм-канала, мужчине внезапно стало плохо. К нему на помощь поспешили правоохранители и медики.

Полицейские вместе с медиками скорой помощи пытались его спасти.

Реанимационные мероприятия, в частности использование дефибриллятора, проводили у турникетов, но, к сожалению, безуспешно. Трагедия произошла в кассовом зале станции. Причину смерти устанавливает экспертиза.

Утром на станции метро "Почтовая площадь" стало плохо пассажиру – мужчине 1959 года рождения. Полицейские, которая дежурили на станции, пытались помочь гражданину, однако, к сожалению, медики, которые оперативно прибыли на место, в 9:50 констатировали его смерть,

– рассказали в пресс-службе полиции.

Мужчине пытались оказать помощь / Фото с телеграмм-каналов

Напомним, в Киеве в вагон метро бросили предмет, похожий на мину. Инцидент произошел на "Арсенальной". Из-за этого станция "Днепр" временно не работала.

Впоследствии правоохранители сообщили, что в вагон метро забросили на самом деле фильтрующе-поглощающую коробку к противогазу, а не мину. Также была установлена личность "шутника". Им оказался десятилетний парень, который не задумывался о последствиях своих действий.