Надо вакцинировать миллион человек: Рубан объяснил, как Киев может избежать локдауна

Применение крайне жестких ограничений для сдерживания новой волны COVID-19 В Киеве может не понадобиться, если в столице усилят темпы вакцинации населения. Такое мнение высказал глава Госпродпотребслужбы города Олег Рубан.

По словам чиновника, если до начала очередной волны, связанной с новым штаммом Дельта, в Киеве будет вакцинировано 1 миллион человек, власть может не вводить локдаун. Об этом Рубан рассказал в эфире одного из телеканалов.

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Чиновник утверждает, что миллион привитых против COVID-19 с учетом тех, кто уже переболел, могут сформировать некий коллективный иммунитет.

Когда начнется Третья волна пандемии в Киеве

Как утверждает Рубан, третья волна распространения коронавирусной болезни в столице начнется, когда все жители вернутся из отпусков и каникул. Произойти это может в начале сентября или в конце августа.

Именно для того, чтобы спасти больше жизней людей в случае инфицирования, власти Киева готовят в больницах дополнительные койки.

Кроме того, по словам руководителя Госпродпотребслужбы столице, пока рано говорить о вероятном переводе школ на дистанционный режим работы.

Если провести вакцинацию 1 миллиона человек в Киеве, с учетом тех, кто переболел, то локдаун можно будет не вводить. Если 100% педагогов, медиков и другие социальные группы вакцинируются до 1 сентября, то никакие ограничения не понадобятся,

– подчеркнул Рубан.

Согласно официальным данным, по состоянию на 26 июля в Киеве первую дозу вакцины получили 481 740 человек. Полностью привитыми против COVID-19 являются 238 763 жителя столицы.