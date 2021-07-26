За словами посадовця, якщо до початку чергової хвилі, пов'язаної з новим штамом Дельта, у Києві буде вакциновано 1 мільйон осіб, влада може не вводити локдаун. Про це Рубан розповів в ефірі одного з телеканалів.

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Чиновник стверджує, що мільйон щеплених проти COVID-19 із врахуванням тих, хто вже перехворів, можуть сформувати якийсь колективний імунітет.

Коли почнеться третя хвиля пандемії у Києві

Як стверджує Рубан, третя хвиля розповсюдження коронавірусної хвороби у столиці почнеться, коли всі мешканці повернуться з відпусток та канікул. Статися це може на початку вересня або наприкінці серпня.

Саме задля того, щоб врятувати більше життів людей у разі інфікування, влада Києва готує у лікарнях додаткові ліжка.

Крім того, за словами керівника Держпродспоживслужби столиці, наразі зарано казати про ймовірне переведення шкіл на дистанційний режим роботи.

Якщо провести вакцинацію 1 мільйона осіб у Києві, з урахуванням тих, хто перехворів, то локдаун можна буде не вводити. Якщо 100% педагогів, медиків та інші соціальні групи вакцинуються до 1 вересня, то ніякі обмеження не знадобляться,

– підкреслив Рубан.

Згідно з офіційними даними, станом на 26 липня у Києві першу дозу вакцини отримали 481 740 людей. Повністю щепленими проти COVID-19 є 238 763 жителя столиці.