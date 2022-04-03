В Киеве могут снова запретить продажу алкоголя: при каких условиях

С 1 апреля в Киеве разрешили покупать алкоголь, но с временным ограничением. Однако полный запрет может снова вернуться.

Об этом в эфире 24 канала эксклюзивно рассказал Николай Поворозник – первый заместитель мэра Киева. По его словам, в очередной раз запретить продажу спиртного можно лишь при определенных условиях.

К тем В Киеве частично разрешат продажу алкоголя

Заместитель Кличко: в течение недели определимся

Поворозник отметил, что решение о продаже алкоголя во время военного положения действительно является дискуссионным. Сейчас в КГГА наблюдают за динамикой происходящего и верят, что продажа спиртного не станет угрозой.

Если будем видеть, что это несет угрозу общественному порядку, будем принимать решение снова запретить спиртные напитки,

– подчеркнул заместитель мэра столицы.

Он также отметил, что в случае провокаций и опасности полиция и соответственно ВСУ соответствующим образом отработают подобные ситуации. Хотя пока предварительные выводы делать рано.

"Сегодня буквально 3 день разрешенной продажи и делать какие-то, наверное, сегодня выводы рано. Думаю, что в течение недели определимся точно", – сообщил Поворозник.

В КГГА могут вернуть запрет на алкоголь в столице: смотрите видео (начало темы с 2:40)