В Киеве мужчина выпрыгнул с 5 этажа и выжил: его полночи пытались забрать в больницу

В Киеве мужчина, якобы под действием наркотиков, выпрыгнул с 5 этажа и выжил. Спасатели долго не могли забрать его с технической крыши, потому что он сопротивлялся. Это произошло 23 июля ночью на улице Заболотного, 92, что в Голосеевском районе.

Сначала мужчина "терроризировал" жильцов своей квартиры, а потом вышел в подъезд, открыл окно и прыгнул. Его мать рассказала, что последние недели она наблюдала неадекватное поведение сына и его злоупотребление наркотиками и алкоголем.

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Детали

К счастью, он приземлился на козырек третьего этажа и выжил.

На место вызвали спасателей, которые пытались снять мужчину с помощью лестницы, но пришлось использовать коленчатый подъемник. Мужчина был в сознании, но при попытке оказать ему помощь сопротивлялся.

На рассвете удалось спустить его вниз и передать в руки медиков,

– рассказали в ГСЧС.

Причинами и последствиями такого поведения пострадавшего сейчас занимаются правоохранители.